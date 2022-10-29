Головне
Ломаченко - Ортіс - усе про бій
Сьогодні 14:20 1693
Ліверпуль поступився Лідсу, Брайтон розгромив Челсі: Результати 14 туру АПЛ
Сьогодні 23:41 642
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 21:48 6540
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006
Сьогодні 21:33 2137
Ломаченко - Ортіс: пряма онлайн-трансляція - LIVE
Сьогодні 20:26 403
Шахтар у меншості втратив перемогу над Олександрією у 10 турі УПЛ
Сьогодні 20:21 777
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 19:15 5044
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН
Сьогодні 19:09 25099 2
Букмекери дали прогноз на бій Ломаченко - Ортіс
Сьогодні 19:06 899
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 19:00 11853 4
Прямі трансляції

Сокіл переграв Харківські Берсерки у чемпіонаті України

Сьогодні 22:24 245 0
Сокіл здобув шосту перемогу в сезоні.
Сокіл переграв Харківські Берсерки у чемпіонаті України
#Сокіл, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

Сокіл у чемпіонаті України обіграв Харківські Берсерки.

Матч завершився з рахунком 4:2 на користь київського клубу.

Чемпіонат України

29 жовтня

Харківські Берсерки - Сокіл  2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Шайби: 0:1 – Вол. Алексюк (Благий, Г. Сімчук), 10:41. 0:2 – Бабинець (Чердак, Мазур, – більш.), 26:33. 0:3 – Благий (Вол. Алексюк, Янішевський, – більш.), 34:29. 0:4 – Вал. Алексюк (Благий, – 4х3), 37:22. 1:4 – Матвієнко (В. Мурин, Абаджян, – менш.), 38:47. 2:4 – Кашевко (Безуглий), 54:09

Харківські Берсерки: Дьяченко; Матвієнко – Горбунов, Абаджян – В. Мурин – Безуглий; Кленов – Д. Мельник, Кашевко – Мельников – Бондарцев; Пруський, Осадчий – Соляник – Д. Мазур. Тренер – Павло Легачев; асистент – Ігор Шаманський

Сокіл: Сердюк; Горлушко – Сисак, Бабинець – В. Мазур – Чердак; Євсейчик – Вол. Алексюк, Г. Сімчук – Німенко – Благий; Полоницький – Воронін, Янішевський – Вал. Алексюк – Жеребко; Гайдук, Говорушко, Костромітін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистент – Артем Бондарєв

Раніше Кременчук розгромив Київ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН 25099 2
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 6540
Шахтар - Олександрія: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Олександрія: де дивитися матч УПЛ 4616
Ломаченко - Ортіс: де дивитися бій онлайн Ломаченко - Ортіс: де дивитися бій онлайн 11859
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 11853 4
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 5044
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1973
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 36035
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26816
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28174
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 18883
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14767