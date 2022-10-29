Сокіл переграв Харківські Берсерки у чемпіонаті України

Сокіл здобув шосту перемогу в сезоні.

Джерело - Чемпіон.

Сокіл у чемпіонаті України обіграв Харківські Берсерки.

Матч завершився з рахунком 4:2 на користь київського клубу.

Чемпіонат України

29 жовтня

Харківські Берсерки - Сокіл 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Шайби: 0:1 – Вол. Алексюк (Благий, Г. Сімчук), 10:41. 0:2 – Бабинець (Чердак, Мазур, – більш.), 26:33. 0:3 – Благий (Вол. Алексюк, Янішевський, – більш.), 34:29. 0:4 – Вал. Алексюк (Благий, – 4х3), 37:22. 1:4 – Матвієнко (В. Мурин, Абаджян, – менш.), 38:47. 2:4 – Кашевко (Безуглий), 54:09

Харківські Берсерки: Дьяченко; Матвієнко – Горбунов, Абаджян – В. Мурин – Безуглий; Кленов – Д. Мельник, Кашевко – Мельников – Бондарцев; Пруський, Осадчий – Соляник – Д. Мазур. Тренер – Павло Легачев; асистент – Ігор Шаманський

Сокіл: Сердюк; Горлушко – Сисак, Бабинець – В. Мазур – Чердак; Євсейчик – Вол. Алексюк, Г. Сімчук – Німенко – Благий; Полоницький – Воронін, Янішевський – Вал. Алексюк – Жеребко; Гайдук, Говорушко, Костромітін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистент – Артем Бондарєв

Раніше Кременчук розгромив Київ.