Головне
Ломаченко - Ортіс - усе про бій
Сьогодні 14:20 1556
Ломаченко - Ортіс: пряма онлайн-трансляція - LIVE
Сьогодні 20:26 77
Шахтар у меншості втратив перемогу над Олександрією у 10 турі УПЛ
Сьогодні 20:21 134
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 19:15 4961
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН
Сьогодні 19:09 23237 2
Букмекери дали прогноз на бій Ломаченко - Ортіс
Сьогодні 19:06 445
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 19:00 11689 4
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 18:50 3934
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 18:43 6406
Ураган втратив перемогу над Халадашем, але вийшов до елітного раунду Ліги чемпіонів
Сьогодні 15:48 347
Прямі трансляції

Кременчук розгромив Київ у чемпіонаті України

Сьогодні 20:10 195 0
Лялька оформив дубль
Кременчук розгромив Київ у чемпіонаті України
#Кременчук, #ХК Київ

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату України з хокею Кременчук вдома обіграв ХК Київ.

Матч завершився з рахунком 6:0.

Чемпіонат України

29 жовтня

Кременчук – Київ 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – Варава (Матусевич, Андрющенко), 8:47. 2:0 – Лялька (Матусевич, Ісаєнко), 24:36. 3:0 – Кривошапкін (Сенік, Матусевич, – більш.), 28:16. 4:0 – Лялька (Матусевич, Кривошапкін), 44:38. 5:0 – Брага (Сенік), 47:17. 6:0 – Тимченко (Андрющенко, Геворкян), 57:30.

Кременчук: Макаренко; Матусевич – Ісаєнко, Абдуллаєв – Кругляков, Максименко – Ігнатенко; Лялька – Кривошапкін – Сенік, Брага – Варава – Тимченко, Геворкян – Федоров – Андрющенко, Сібілевич – Кривенко – Т.Савицький, Гніденко. Тренер – Олександр Савицький.

Київ: Вязовов; Дворецький – Попович, Хонін – Горбунов, Стоцкій – Неверов; Шилкін – Бондаренко – Черемнов, Макоревич – Швачка – Люлюк, Зик – Яценко – Древаль, Плесовскіх. Тренер – Дмитро Підгурський.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Олександрія: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Олександрія: де дивитися матч УПЛ 4458
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 6406
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 11689 4
Ломаченко - Ортіс: де дивитися бій онлайн Ломаченко - Ортіс: де дивитися бій онлайн 10999
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН 23237 2
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 4961
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 100636
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7596
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 19397 7
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 258722
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2126
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 29021 1