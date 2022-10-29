Кременчук розгромив Київ у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
У матчі чемпіонату України з хокею Кременчук вдома обіграв ХК Київ.
Матч завершився з рахунком 6:0.
Чемпіонат України
29 жовтня
Кременчук – Київ 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Шайби: 1:0 – Варава (Матусевич, Андрющенко), 8:47. 2:0 – Лялька (Матусевич, Ісаєнко), 24:36. 3:0 – Кривошапкін (Сенік, Матусевич, – більш.), 28:16. 4:0 – Лялька (Матусевич, Кривошапкін), 44:38. 5:0 – Брага (Сенік), 47:17. 6:0 – Тимченко (Андрющенко, Геворкян), 57:30.
Кременчук: Макаренко; Матусевич – Ісаєнко, Абдуллаєв – Кругляков, Максименко – Ігнатенко; Лялька – Кривошапкін – Сенік, Брага – Варава – Тимченко, Геворкян – Федоров – Андрющенко, Сібілевич – Кривенко – Т.Савицький, Гніденко. Тренер – Олександр Савицький.
Київ: Вязовов; Дворецький – Попович, Хонін – Горбунов, Стоцкій – Неверов; Шилкін – Бондаренко – Черемнов, Макоревич – Швачка – Люлюк, Зик – Яценко – Древаль, Плесовскіх. Тренер – Дмитро Підгурський.