Головне
Збірна України стартувала з перемоги у відборі ЧС-2024
Вчора 21:10 1344
Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання
Сьогодні 08:10 785
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:48 2454
FAVBET став офіційним спонсором харківського Металіста
Вчора 19:52 183
Колос зіграв унічию з Інгульцем у 6 турі УПЛ
Вчора 18:57 424
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Вчора 17:51 1260
Верес поступився Металісту у 6 турі УПЛ
Вчора 16:58 361
Волочай: Ніхто не знає, де Бубка, який отримав 7,5 млн доларів від МОК
Вчора 15:12 3472
Динамо профінансує відновлення відділення Чернігівської лікарні
Вчора 14:06 315
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії
Вчора 11:11 29827 2
Прямі трансляції

ХК Київ - Харківські Берсерки 1:2: огляд матчу

Сьогодні 09:11 143 0
Стартовий матч чемпіонату України вийшов малорезультативним
ХК Київ - Харківські Берсерки 1:2: огляд матчу
#Харківські Берсерки, #ХК Київ

Джерело - Чемпіон.

У дебютному матчі чемпіонату України-2022/23 з хокею ХК Київ в овертаймі поступився Харківським Берсеркам.

Актуально: Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати

Чемпіонат України з хокею

1 тур, 06 жовтня

ХК Київ - Харківські Берсерки 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – Абаджян (Секірко, Пруський), 20:32. 1:1 – Люлюк (Шилкін), 45:23. 1:2 – Абаджян (більш.), 63:47.

Київ: Вязовов; Дворецький – Попович, Горбунов – Щербатюк, Хонін – М.Васильєв – Назарага; В.Гаврилюк; Куцевич – Росляков – Мадера, Шилкін – Черемнов – Люлюк, Зик – Швачка – Макоревич, Древаль – Плесовських – Стоцький. Тренер – Дмитро Підгурський.

Берсерки: Дьяченко. Пруський – Матвієнко, Кльонов – Мельников, Мельник – Ткаченко; Абаджян – Секірко – Безуглий, Кашевко – Вал.Мурин – Соляник, Деревянко – Осадчий – Мазур. В.о. головного теренера – Павло Легачев.

Штраф: 14 – 12.

Кидки: 28 (11+5+12+0) – 30 (10+6+5+9).

Коментарі ()
Популярне зараз
Волочай: Ніхто не знає, де Бубка, який отримав 7,5 млн доларів від МОК Волочай: Ніхто не знає, де Бубка, який отримав 7,5 млн доларів від МОК 3472
Збірна України стартувала з перемоги у відборі ЧС-2024 Збірна України стартувала з перемоги у відборі ЧС-2024 1344
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 2454
Ярмоленко забив майстерний гол в один дотик за Аль-Айн - ВІДЕО Ярмоленко забив майстерний гол в один дотик за Аль-Айн - ВІДЕО 7022
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, відірвавшись від росії 29827 2
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати 1260
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 33605
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69922 5
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13418
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 18986 7
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 226519 5
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 222242 3