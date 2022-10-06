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Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати

Сьогодні 18:58 734 0
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
#Кременчук, #Сокіл, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

6 жовтня стартував новий сезон-2022/23 чемпіонату України з хокею.

Матчі турніру транслюють на телеканалах Спорт 1, Спорт 2, а також у прямому ефірі на YouTube-канал ФХУ.

Участь у турнірі беруть шість команд. Базовими аренами для команд у чемпіонаті є три майданчики: київський Палац спорту, арена Айсберг у Кременчуці та Льодовий стадіон у Калуші. У Києві домашні ігри проводять Сокіл та однойменний столичний клуб ХК Київ; Кременчук та Харківські Берсерки базуються на арені Айсберг, а калуський Легіон та херсонський Дніпро – на Івано-Франківщині у Калуші.

Відповідно до регламенту, турнір відбувається за класичною формулою розіграшу у два етапи: на першому кожен учасник зіграє по 30 матчів у регулярному сезоні, а на другому четвірка найкращих команд змагатиметься за медалі першості - у плей-оф. При цьому зустрічі за третє місце не передбачено – "бронзові" нагороди дістануться одному з двох невдах півфіналу, який посів вище місце у таблиці за підсумками гладкого чемпіонату.

Зазначимо, що регулярний чемпіонат триватиме до 5 березня 2023 року, а розіграш плей-оф відбудеться з 12 по 31 березня. На півфінальній та фінальній стадіях переможці визначатимуться у серії - до трьох перемог.

Серед головних нововведень регламенту ЧУ відзначаємо ліміт на легіонерів – відтепер у заявку змагань допускається максимум п’ять іноземців в одну команду, але при цьому діє повна заборона на участь у чемпіонаті України легіонерів з Росії та Білорусі.

Крім того, зазнала змін система нарахування очок: спортивна дирекція турніру після нетривалих експериментів УХЛ минулого сезону повернулася до звичної в Європі системи нарахування очок – трьох балів за перемогу в основний час (замість двох пунктів у сезоні-2021/22). Детальніше ознайомитись із регламентними документами змагань та розкладом матчів можна на сайті ФХУ у розділі Регламентні Документи.

Важливо наголосити, що з нового сезону Федерація хокею України не стала віддавати права на проведення змагань іншим структурам типу УХЛ і тому знову самостійно проводитиме першість країни під своєю юрисдикцією.

Чемпіонат України з хокею сезону 2022/23

6 жовтня 2022 року (четвер)

14:00. Київ - Берсерки 1:2

18:00. Сокіл - Кременчук

7 жовтня 2022 року (п’ятниця)

12:00. Сокіл - Берсерки

15:30. Київ - Кременчук

8 жовтня 2022 року (субота)

18:00. Легіон - Дніпро

9 жовтня 2022 року (неділя)

16:00. Дніпро - Легіон

10 жовтня 2022 року (понеділок)

18:00. Сокіл - Київ

11 жовтня 2022 року (вівторок)

18:00. Кременчук - Берсерки

12 жовтня 2022 року (середа)

11:00. Берсерки  - Кременчук

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