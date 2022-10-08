Джерело - Чемпіон.
У 1 турі чемпіонату України Сокіл програв Кременчуку.
Сокіл - Кременчук 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Шайби: 24:37 Середницький (Кругляков) – 0:1, 26:33 Сеник (Лялька) – 0:2, 33:47 Лялька (Кривошапкін) – 0:3
Сокіл: Кубрицький; Сисак – Горлушко, Бабинець – Вал. Алексюк – Чердак; Євсейчик – Вол. Алексюк, Благий – Німенко – Мазур; Полоницький – Гайдук, Слюсар – Качан – Янішевський; Жеребко – Костромітін – Утукін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистент – Артем Бондарєв
Кременчук: Кучер; Матусевич – Ісаєнко, Лялька – Кривошапкін – Сеник; Абдуллаєв – Кругляков, Єфимочкін – Середницький – Тимченко; Максименко – Варава, Геворкян – Федоров – Андрющенко; Карнаух – Глухов, Брага – Кривенко – Т. Савицький. Тренер – Олександр Савицький; асистенти – Дмитро Сумець, Олександр Соколов
Кидки: 31 (8 + 5 + 18) – 27 (8 т+ 12 + 7)
Штраф: 22 (4 +10 + 8) – 22 (6 + 6 + 10)