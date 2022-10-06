Київ поступився Харківським Берсеркам у чемпіонаті України

Стартовий матч чемпіонату України вийшов малорезультативним

Джерело - Чемпіон.

У дебютному матчі чемпіонату України-2022/23 з хокею ХК Київ в овертаймі поступився Харківським Берсеркам.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Актуально: Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати

Чемпіонат України з хокею

1 тур, 06 жовтня

ХК Київ – Харківські Берсерки 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – Абаджян (Секірко, Пруський), 20:32. 1:1 – Люлюк (Шилкін), 45:23. 1:2 – Абаджян (більш.), 63:47.

Київ: Вязовов; Дворецький – Попович, Горбунов – Щербатюк, Хонін – М.Васильєв – Назарага; В.Гаврилюк; Куцевич – Росляков – Мадера, Шилкін – Черемнов – Люлюк, Зик – Швачка – Макоревич, Древаль – Плесовських – Стоцький. Тренер – Дмитро Підгурський.

Берсерки: Дьяченко. Пруський – Матвієнко, Кльонов – Мельников, Мельник – Ткаченко; Абаджян – Секірко – Безуглий, Кашевко – Вал.Мурин – Соляник, Деревянко – Осадчий – Мазур. В.о. головного теренера – Павло Легачев.

Штраф: 14 – 12.

Кидки: 28 (11+5+12+0) – 30 (10+6+5+9).