Російського хокеїста суд оштрафував за ухилення від армії

Джерело - Meduza.
Суд Уфи присудив хокеїсту Югри Владиславу Лукіну штраф у 2,2 мільйона рублів за дачу хабара за ухилення від армії.
Про це повідомляє Meduza.
Звинувачення просило для нього штрафу у розмірі трьох мільйонів рублів. Лукін зізнався, що давав хабар. Він раніше виступав за уфимський Салават Юлаєв.
Таокж, суд в Уфі присудив штраф у два мільйони рублів за хабар 25-річному хокеїсту СКА Михайлу Воробйову.
22-річного гравця Салавата Юлаєва Анвара Сулейманова суд засудив до п’яти років позбавлення волі умовно.
Нагадаємо, ексгравець збірної росії Білялетдінов отримав повістку до військкомату.