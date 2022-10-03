Головне
Гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Минаєм у 5 турі УПЛ
Вчора 14:57 1479
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:57 5053
Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України
Сьогодні 10:38 31393
Рейтинг WTA: Калініна покращила положення в таблиці
Сьогодні 09:25 246151
Лунін - найгірший гравець Реала в матчі з Осасуною
Сьогодні 08:48 3257 2
Ренн - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 06:30 544
Реал з Луніним не зміг переграти Осасуну: результати матчів 7 туру Ла-Ліги
Вчора 23:56 1501
Пантелеєва стала переможницею турніру-сателіту у Женеві
Вчора 21:24 283
Перес святкував перемогу на Гран-прі Сінгапуру
Вчора 19:39 483
Павелко анонсував участь особливої команди в чемпіонаті України
Вчора 19:24 1146 1
Прямі трансляції

Російського хокеїста суд оштрафував за ухилення від армії

Сьогодні 11:17 276 0
Лукін зізнався, що давав хабар
Російського хокеїста суд оштрафував за ухилення від армії

Джерело - Meduza.

Суд Уфи присудив хокеїсту Югри Владиславу Лукіну штраф у 2,2 мільйона рублів за дачу хабара за ухилення від армії.

Про це повідомляє Meduza.

Звинувачення просило для нього штрафу у розмірі трьох мільйонів рублів. Лукін зізнався, що давав хабар. Він раніше виступав за уфимський Салават Юлаєв.

Таокж, суд в Уфі присудив штраф у два мільйони рублів за хабар 25-річному хокеїсту СКА Михайлу Воробйову.

22-річного гравця Салавата Юлаєва Анвара Сулейманова суд засудив до п’яти років позбавлення волі умовно.

Нагадаємо, ексгравець збірної росії Білялетдінов отримав повістку до військкомату.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лунін - найгірший гравець Реала в матчі з Осасуною Лунін - найгірший гравець Реала в матчі з Осасуною 3257 2
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 5053
Рейтинг WTA: Калініна покращила положення в таблиці Рейтинг WTA: Калініна покращила положення в таблиці 246151
Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України 31393
Онучка Лобановського відпочиває в ресторані в комендантську годину Онучка Лобановського відпочиває в ресторані в комендантську годину 2233
Лунін пропустив гол собі за комір у дебютному матчі за Реал на Бернабеу - ВІДЕО Лунін пропустив гол собі за комір у дебютному матчі за Реал на Бернабеу - ВІДЕО 4287 1
Рекомендуємо
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 36457
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 26105
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12224
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26501
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 33730 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27165 4