Російського хокеїста суд оштрафував за ухилення від армії

Лукін зізнався, що давав хабар

Джерело - Meduza.

Суд Уфи присудив хокеїсту Югри Владиславу Лукіну штраф у 2,2 мільйона рублів за дачу хабара за ухилення від армії.

Про це повідомляє Meduza.

Звинувачення просило для нього штрафу у розмірі трьох мільйонів рублів. Лукін зізнався, що давав хабар. Він раніше виступав за уфимський Салават Юлаєв.

Таокж, суд в Уфі присудив штраф у два мільйони рублів за хабар 25-річному хокеїсту СКА Михайлу Воробйову.

22-річного гравця Салавата Юлаєва Анвара Сулейманова суд засудив до п’яти років позбавлення волі умовно.

Нагадаємо, ексгравець збірної росії Білялетдінов отримав повістку до військкомату.