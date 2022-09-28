Колишній російський футболіст Дініяр Білялетдінов отримав повістку до військкомату.

Про це повідомив його батько Рінат Білядетдінов.

"Дініяр справді отримав повістку. Складно говорити про емоції, тому що він не служив, хоча проходив військову службу, але вона була специфічною зі спортивним ухилом. Це було 19 років тому. Тобто так, він склав присягу, але служив по спортивній лінії. Закон все-таки каже - призивати людей до 35 років, а йому 37, тому тут якась нестиковка".