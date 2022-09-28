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Ексгравець збірної росії Білялетдінов отримав повістку до військкомату

Сьогодні 15:58 292 0
37-річний колишній футболіст підпав під часткову мобілізацію в росії(країни-терористі)
Ексгравець збірної росії Білялетдінов отримав повістку до військкомату

Джерело - Tribuna.com.

Колишній російський футболіст Дініяр Білялетдінов отримав повістку до військкомату.

Про це повідомив його батько Рінат Білядетдінов.

"Дініяр справді отримав повістку. Складно говорити про емоції, тому що він не служив, хоча проходив військову службу, але вона була специфічною зі спортивним ухилом. Це було 19 років тому. Тобто так, він склав присягу, але служив по спортивній лінії. Закон все-таки каже - призивати людей до 35 років, а йому 37, тому тут якась нестиковка".

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"Зараз будемо з'ясовувати, чи правильна це повістка, чи її надіслали рано. Будь-яке може бути. Якби була загальна мобілізація, тоді запитувати не треба. А поки президент встановив часткову, все має бути згідно із законом", - сказав Рінат Білялетдінов.

Дініяр Білялетдінов виступав за Локомотив, Евертон, Спартак, Анжи, Торпедо, Рубін та литовський Тракай.

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