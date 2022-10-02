МЗС Швеції закликало місцевих хокеїстів не їхати до росії

У КХЛ наразі виступають 6 шведських хокеїстів

Джерело - GamingDeputy.

Міністерство закордонних справ Швеції закликало хокеїстів країни утриматися від подорожі до росії.

Про це повідомляє GamingDeputy.

Тим, хто вже знаходиться там, ніяких вказівок надано не було.

"Рішення ґрунтується на загальній оцінці кількох факторів. Міністерство закордонних справ знаходиться в тісному контакті з посольством Швеції в Москві та генконсульством в Санкт-Петербурзі й проводить постійну оцінку", - йдеться в повідомленні.

У КХЛ наразі виступають 6 шведських хокеїстів.

Нагадаємо, Швеція не викликатиме до збірної хокеїстів, які виступають у російській КХЛ.