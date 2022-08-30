Швеція не викликатиме до збірної хокеїстів, які виступають у російській КХЛ

Джерело - Expressen.
Шведських хокеїстів, які виступають в російській Континентальній хокейній лізі не викликатимуть до збірних команд країни.
Про це повідомив очільник Шведської хокейної асоціації Андерс Ларссон.
"У зв’язку з чемпіонатом світу навесні цього року ця тема була дуже актуальною. Ми у федерації заявили, що спокійно розробимо свою політику щодо цього питання до початку сезону. Рішення буде ухвалено до того, як тренери обиратимуть склади своїх команд. Зважуючи на поточну ситуацію, ми вважаємо важливим окреслити цінності шведського хокею та його позицію".
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"Відтак, хокеїсти з КХЛ не будуть розглядатися для виклику до збірної на певний час. Так, рішення ухвалюється до подальших розпоряджень. Ніхто у світі не може передбачити, як розвиватиметься ситуація, тому ми будемо уважно за цим стежити. Подивимося, коли ми зможемо ухвалити інше рішення", - сказав Ларссон.