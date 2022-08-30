Швеція не викликатиме до збірної хокеїстів, які виступають у російській КХЛ

Про це повідомив очільник Шведської хокейної асоціації Андерс Ларссон

Джерело - Expressen.

Шведських хокеїстів, які виступають в російській Континентальній хокейній лізі не викликатимуть до збірних команд країни.

Про це повідомив очільник Шведської хокейної асоціації Андерс Ларссон.

"У зв’язку з чемпіонатом світу навесні цього року ця тема була дуже актуальною. Ми у федерації заявили, що спокійно розробимо свою політику щодо цього питання до початку сезону. Рішення буде ухвалено до того, як тренери обиратимуть склади своїх команд. Зважуючи на поточну ситуацію, ми вважаємо важливим окреслити цінності шведського хокею та його позицію".

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