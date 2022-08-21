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Збірна Канади виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею

Сьогодні 08:54 352 0
Драматичний фінал на користь кленових
Збірна Канади виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею

Джерело - Чемпіон.

Завершився молодіжний чемпіонат світу з хокею, який виграла збірна Канади. 

Господарі льоду у напруженому фіналі обіграли Фінляндію 3:2 в овертаймі.

Для кленових це 19-е золото молодіжного ЧС з хокею. Відзначимо Фінляндію, яка відігралася з 0:2 та могла перемагати в овертаймі, але свій шанс не використала та пропустила.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20
Фінал
21 серпня

Канада - Фінляндія 3:2 ОВ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Шайби: 11:18 Рой (Мактавіш) - 1:0, 20:41 Дюфур (Мактавіш) - 2:0, 44:09 Хемосалмі (Віро) - 2:1, 50:46 Кемелл (Німайє, Люкас) - 2:2, в овертаймі 03:20 Джонсон (Станковен) - 3:2

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