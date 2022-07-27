Кременчук зіграє у Континентальному кубку замість Сокола

Команда зіграє у групі F третього раунду

Київський Сокіл не зможе взяти участь в Континентальному кубку 2022/23 через фінансові та організаційні причини.

Про це повідомляє пресслужба IIHF.

Киян замінить Кременчук, який посідав 2-ге місце у чемпіонаті України на момент дострокового завершення чемпіонату через війну. Для команди з Кременчука це друга участь в турнірі - перша була в сезоні 2015/16.

Команда зіграє у групі F третього раунду, який відбудеться з 18 по 20 листопада. Суперники - Нітра, Унія та переможець групи D з попереднього раунду.

Раніше стало відомо, що Сокіл не зіграє і в чемпіонаті Польщі.