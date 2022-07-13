Сокіл не зіграє у Польській хокейній лізі

Команда не змогла врегулювати всі формальні деталі участі у лізі

Сокіл не буде виступати у наступному сезоні чемпіонату Польщі з хокею.

Про це повідомляє PZHL.

Столичному клубу не вистачило часу для виконання необхідних формальностей.

12 липня клуб мав дати остаточну відповідь щодо своєї участі в турнірі разом з фінансовими гарантіями – 375 тис злотих (300 тис для купівлі wild card та 75 тис для стартового внеску).

Керівництво Соколу вже визначилося і з містом, в якому команда грала б домашні матчі - Олексій Житник вирішив, що команда буде базуватися в Ополе, яке він відвідав.

Однак клуб виявляє зацікавленість в участі у Польській хокейній лізі у наступному році.

Нагадаємо, збірна України зіграє на зимовій Універсіаді.