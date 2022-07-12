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Збірна України зіграє на зимовій Універсіаді

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12-22 січня змагання прийме американський Лейк-Плесід.
Збірна України зіграє на зимовій Універсіаді

Джерело - fhu.com.ua.

Чоловіча збірна України зіграє на зимовій Універсіаді-2023, яка відбудеться у США в січні 2023 року.

Про це повідомляє ФХУ.

У складі збірної зможуть зіграти хокеїсти не старше 25 років. Готуватиме команду до турніру наставники національної збірної Вадим Шахрайчук та Костянтин Сімчук.

Окрім України зіграють збірні США, Канади, Чехії, Великобританії, Угорщини, Японії, Казахстану, Південної Кореї, Латвії, Словаччини та Швеції.

Нагадаємо, український захисник тренується у таборі Вегаса.

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