ФХУ зняла дискваліфікацію з Донбасу і гравців Суперліги

Джерело - fhu.com.ua.
Федерація хокею України оголосила про те, що за підсумками засідання апеляційного комітету рішення про покарання гравців Донбасу, а також інших хокеїстів, тренерів, суддів (всього 171 особа, які брали участь у Суперлізі) було анульоване.
Про це повідомляє ФХУ.
Раніше всіх, хто був причетний до створення Суперліги з хокею, ФХУ дискваліфікувала на невизначений термін.
Проте після початку повномасштабної війни в Україні гравці Донбасу та інших клубів Суперліги повернулися до збірної України, а ситуацію було вирішено.
Нагадаємо, Донбас знявся з наступного розіграшу Ліги чемпіонів.