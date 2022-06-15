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ФХУ зняла дискваліфікацію з Донбасу і гравців Суперліги

Сьогодні 17:44 110 0
Конфлікт вичерпано
ФХУ зняла дискваліфікацію з Донбасу і гравців Суперліги
#Донбас, #ФХУ

Джерело - fhu.com.ua.

Федерація хокею України оголосила про те, що за підсумками засідання апеляційного комітету рішення про покарання гравців Донбасу, а також інших хокеїстів, тренерів, суддів (всього 171 особа, які брали участь у Суперлізі) було анульоване.

Про це повідомляє ФХУ.

Раніше всіх, хто був причетний до створення Суперліги з хокею, ФХУ дискваліфікувала на невизначений термін.

Проте після початку повномасштабної війни в Україні гравці Донбасу та інших клубів Суперліги повернулися до збірної України, а ситуацію було вирішено.

Нагадаємо, Донбас знявся з наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

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