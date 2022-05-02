Донбас знявся з наступного розіграшу Ліги чемпіонів

Донбас не зіграє у наступному сезоні Ліги чемпіонів через війну

Донбас не виступить у наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба єврокубкової організації.

Донбас у сезоні 2021/22 дебютував у Лізі чемпіонів. І став першим українським клубом, що взагалі був представлений у цьому турнірі: донеччани отримали вайлд-кард і зіграли шість матчів на груповій стадії.

Донецька команда мала можливість виступити і у наступному розіграші Ліги чемпіонів. Проте у підсумку втратила її через війну в Україні.

"Акт війни проти України – це трагедія, і неможливо уявити, які страждання вона завдає народу України. Звичайно, можна зрозуміти, що донецький ХК Донбас не може брати участь у сезоні Ліги чемпіонів 2022/23 за таких обставин, і ми хотіли б подякувати клубу за їхню прихильність та величезні зусилля, які вони доклали для свого першого виступу в CHL минулого сезону", - повідомляється у заяві організації.

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