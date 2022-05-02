Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 06:17 52749
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів
Сьогодні 12:24 3020
Барселона перемогла Спортінг у фіналі Ліги чемпіонів з футзалу
Сьогодні 12:17 275
Вест Гем з Ярмоленком поступився Арсеналу, Евертон з Миколенком переміг Челсі: результати 35 туру АПЛ
Вчора 20:25 983
Шахтар вирвав нічию в Хайдука у благодійному матчі
Вчора 18:26 575
Калініна впевнено перемогла Мугурусу на турнірі у Мадриді
Вчора 15:44 466 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Вчора 15:08 4741
Стівенсон: Я хочу стати абсолютним чемпіоном
Вчора 14:09 1082
Батько Циганкова виїхав з України у статусі члена тренерського штабу Динамо
Вчора 12:39 2297
Стівенсон переміг Вальдеса за очками та об'єднав чемпіонські пояси
Вчора 08:39 1265
Прямі трансляції

Донбас знявся з наступного розіграшу Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:41 123 0
Донбас не зіграє у наступному сезоні Ліги чемпіонів через війну
Донбас знявся з наступного розіграшу Ліги чемпіонів
#Донбас

Джерело - championshockeyleague.com.

Донбас не виступить у наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба єврокубкової організації.

Донбас у сезоні 2021/22 дебютував у Лізі чемпіонів. І став першим українським клубом, що взагалі був представлений у цьому турнірі: донеччани отримали вайлд-кард і зіграли шість матчів на груповій стадії.

Донецька команда мала можливість виступити і у наступному розіграші Ліги чемпіонів. Проте у підсумку втратила її через війну в Україні.

"Акт війни проти України – це трагедія, і неможливо уявити, які страждання вона завдає народу України. Звичайно, можна зрозуміти, що донецький ХК Донбас не може брати участь у сезоні Ліги чемпіонів 2022/23 за таких обставин, і ми хотіли б подякувати клубу за їхню прихильність та величезні зусилля, які вони доклали для свого першого виступу в CHL минулого сезону", - повідомляється у заяві організації.

Раніше Захаров продав джерсі збірної України за 18 тисяч гривень.

Коментарі ()
Популярне зараз
Інтер переграв Удінезе, Мілан дотис Фіорентину: результати матчів 35 туру Серії А Інтер переграв Удінезе, Мілан дотис Фіорентину: результати матчів 35 туру Серії А 1446
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 52749
Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4951
Ліон розгромив Марсель, Бордо поступився Ніцці: результати матчів 35 туру Ліги 1 Ліон розгромив Марсель, Бордо поступився Ніцці: результати матчів 35 туру Ліги 1 1581
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів 3020
Миколенко - один з найгірших гравців Евертона в матчі з Челсі Миколенко - один з найгірших гравців Евертона в матчі з Челсі 1302
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15048 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 7128
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 11743 2
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4303
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 4741
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33412