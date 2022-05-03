Фінляндія та Швеція не викликатимуть гравців, які грають у російських чемпіонатах

Таке рішення пов'язане з повномасштабною війною, яку росія розв'язала проти України 24 лютого.

Фінляндія та Швеція не викликатимуть до збірних з хокею гравців, які не покинули КХЛ або інші російські ліги.

Про таку заяву відповідних національних асоціацій повідомляє Reuters.

Федерація Фінляндії вирішила, що хокеїсти, які гратимуть у росії наступного сезону, не братимуть участь у матчах збірної. Швеція також планує відмовитися від гравців російських ліг, проте остаточне рішення оголосить після завершення сезону. У федерації запевнили, що на прийдешньому чемпіонаті світу не буде спортсменів, які виступали в плей-оф КХЛ.

У цьому сезоні в КХЛ грали 31 фін і 30 шведів, але більшість пішли з ліги після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте деякі гравці все ж лишилися, зокрема фіни Йорі Лехтеря (Спартак) і Мікко Легтонен (СКА).

Раніше польський хокейний клуб відмовився від послуг росіян і білорусів.