Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
28.04.2022 16:31 50939
Павелко: Путівку на ЧС-2022 нам не подарують
Сьогодні 10:54 88
Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо
Сьогодні 09:39 124
Луческу не стане головним тренером Фенербахче
Вчора 22:39 339
Калініна обіграла американку на турнірі у Мадриді
Вчора 19:54 373
Збірна України U-18 програла Угорщині на чемпіонаті світу-2022
Вчора 19:25 1230
Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
Вчора 16:26 322
Білодід завершила виступи на чемпіонаті Європи
Вчора 14:36 688
Збірна України зіграє контрольний матч з Боруссією
Вчора 12:23 428
Збірна України поступилася Польщі на чемпіонаті світу-2022
28.04.2022 23:45 1591
Прямі трансляції

Польський хокейний клуб відмовився від послуг росіян і білорусів

Сьогодні 11:11 98 0
Енергія відмовилася від співпраці з окупантами України
Польський хокейний клуб відмовився від послуг росіян і білорусів

Джерело - sport.ua.

Керівництво польської Енергії з Торуні відмовилося від послуг російських та білоруських хокеїстів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для торунців це радикальне рішення, оскільки останні три сезони російськомовні легіонери грали в команді велику роль.

У чемпіонаті-2021/2022 за Енергію виступали оборонці Дмітрій Козлов, Данііл Курашов, Алєксандр Родіонов, Єґор Шкоденко та Алєксандр Шкрабов (білорусь), а також форварди Роберт Корчоха, Єґор Рожков, Міхаіл Шабанов та Ніколай Ситий (росія).

"У нинішній ситуації ми не маємо вибору. Це було б проявом свого роду егоїзму. Ми маємо дивитися ширше на реалії, в яких функціонує клуб. Крім морального аспекту, є і елемент сприйняття клубу спонсорами та вболівальниками. Тому на сьогодні таке рішення. Ми набираємо гравців, присутність яких у команді не викликає жодних сумнівів, а також не викликає додаткових проблем", - сказав президент Енергії Богдан Розвадовький.

Коментарі ()
Популярне зараз
Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна Головко: Після гри з росією до нас у роздягальню завели путіна 2331
Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Марітіму - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 4207
Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4784
Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4512
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5420
Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Салернітана - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2829
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220706 5
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11911
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 5060
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42748
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 88472 1
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 29610