Польський хокейний клуб відмовився від послуг росіян і білорусів

Керівництво польської Енергії з Торуні відмовилося від послуг російських та білоруських хокеїстів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для торунців це радикальне рішення, оскільки останні три сезони російськомовні легіонери грали в команді велику роль.

У чемпіонаті-2021/2022 за Енергію виступали оборонці Дмітрій Козлов, Данііл Курашов, Алєксандр Родіонов, Єґор Шкоденко та Алєксандр Шкрабов (білорусь), а також форварди Роберт Корчоха, Єґор Рожков, Міхаіл Шабанов та Ніколай Ситий (росія).

"У нинішній ситуації ми не маємо вибору. Це було б проявом свого роду егоїзму. Ми маємо дивитися ширше на реалії, в яких функціонує клуб. Крім морального аспекту, є і елемент сприйняття клубу спонсорами та вболівальниками. Тому на сьогодні таке рішення. Ми набираємо гравців, присутність яких у команді не викликає жодних сумнівів, а також не викликає додаткових проблем", - сказав президент Енергії Богдан Розвадовький.