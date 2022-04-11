Захаров продав джерсі збірної України за 18 тисяч гривень

Гроші підуть на допомогу ЗСУ

Джерело - Чемпіон.

Капітан Донбасу Віктор Захаров провів аукціон для допомоги українській армії.

Про це повідомляє сам спортсмен.

Хокеїст продав джерсі збірної України, в якій він виступав на переможному для синьо-жовтих ЧС у Дивізіоні ІВ у 2013 році та краги BAUER з картою України та зображенням Тараса Шевченка.

Сумарно Захаров зібрав 23560 гривень. Джерсі було продано за 18 000 гривень (стартова ціна - 3 000), краги - за 5 600 (стартова ціна - 1 000).

Усі отримані кошти Захаров направить на допомогу Збройним силам України, які захищають українську територію від російських окупантів.