Збірна України розпочала чемпіонат світу з перемоги

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула розгромну перемогу над Сербією в межах першого матчу чемпіонату світу-2022 з хокею в дивізіоні 1B.

Чемпіонат світу - Дивізіон 1B

1 тур, 27 квітня

Україна - Сербія 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайби: 1:0 - 01:24 Пересунько, 2:0 - 10:51 Пересунько, 3:0 - 23:30 Мазур, 4:0 - 29:00 Мазур, 5:0 - 33:10 Німенко, 6:0 - 48:24 Морозов, 7:0 - 50:39 Лялька

Наступний матч Україна проведе проти збірної Польщі, яка є господарем турніру.

Напередодні збірна України U-18 здолала Італію на чемпіонаті світу-2022.