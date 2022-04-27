Збірна України U-18 здолала Італію на чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з хокею U-18 провела другий матч на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1B.
Після перемоги у матчі з Польщею юні українці зуміли впоратися з господарями італійцями. 28 квітня Україна зіграє проти Словенії.
Чемпіонат світу з хокею U-18
Дивізіон 1B
26 квітня
Україна U-18 - Італія U-18 6:3 (1:2, 4:1, 1:0)
Шайби: 05:35 Містротіоне - 0:1, 08:33 Парделлер - 0:2, 14:07 Сидоренко (Дубський - менш) - 1:2, 20:45 Албіс - 1:3, 21:56 Тиченко - 2:3, 22:35 Яцишин (Стецюра) – 3:3, 25:31 Стецюра – 4:3, 31:43 Сидоренко (буліт) – 5:3, 43:57 Ковальчук (Тиченко) – 6:3
Турнірна таблиця:
1. Україна - 6
2. Угорщина - 6
3. Словенія - 3
4. Італія - 3
5. Австрія - 0
6. Польща - 0