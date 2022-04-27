Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 08:49 49767
ФК Шахтар та Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
Сьогодні 11:40 55
Збірна України U-18 здолала Італію на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:56 265
Зінченко отримав хорошу оцінку за матч з Реалом
Сьогодні 08:08 374
Манчестер Сіті із Зінченком переміг Реал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 692
Збірна України U-17 поступилась Італії та не пробилась на Євро-2022
Вчора 19:38 398
УПЛ вирішила долю сезону 2021/22
Вчора 17:44 1260
Ястремська вийшла у фінал відбору турніру WTA у Мадриді
Вчора 16:27 561 1
Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас
Вчора 15:36 1311
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Вчора 13:32 17328
Прямі трансляції

Збірна України U-18 здолала Італію на чемпіонаті світу-2022

Сьогодні 09:56 265 0
Українці відігралися з 0:2 та 1:3
Збірна України U-18 здолала Італію на чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею U-18 провела другий матч на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1B.

Після перемоги у матчі з Польщею юні українці зуміли впоратися з господарями італійцями. 28 квітня Україна зіграє проти Словенії.

Чемпіонат світу з хокею U-18 
Дивізіон 1B
26 квітня

Україна U-18 - Італія U-18 6:3 (1:2, 4:1, 1:0)

Шайби: 05:35 Містротіоне - 0:1, 08:33 Парделлер - 0:2, 14:07 Сидоренко (Дубський - менш) - 1:2, 20:45 Албіс - 1:3, 21:56 Тиченко - 2:3, 22:35 Яцишин (Стецюра) – 3:3, 25:31 Стецюра – 4:3, 31:43 Сидоренко (буліт) – 5:3, 43:57 Ковальчук (Тиченко) – 6:3

Турнірна таблиця:

1. Україна - 6

2. Угорщина - 6

3. Словенія - 3

4. Італія - ​​3

5. Австрія - 0

6. Польща - 0

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3959
Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами 39244
У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю – Олег Блохін У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю – Олег Блохін 3489
УПЛ вирішила долю сезону 2021/22 УПЛ вирішила долю сезону 2021/22 1260
Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас 1311
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 17328
Рекомендуємо
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11891
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 220643 5
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 21903 4
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 39213 1
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42757
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4005