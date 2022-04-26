Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 08:49 49555
УПЛ вирішила долю сезону 2021/22
Сьогодні 17:44 230
Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас
Сьогодні 15:36 672
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Сьогодні 13:32 16726
36-та річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 09:53 9582
Манчестер Сіті Зінченка зіграє з Реалом: розклад матчів 1/2 Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:14 769
7 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
Вчора 23:46 5892
Арум: Ф’юрі точно не піде на пенсію
Вчора 11:27 1120
Леоненко відповів на образи Козловського та пригрозив закрити йому в'їзд до Києва ВІДЕО
Вчора 11:03 1455
Рейтинг WTA: Світоліна у ТОП-30
Вчора 10:13 210200
Прямі трансляції

У росії відібрали чемпіонат світу з хокею 2023 року

Сьогодні 17:59 106 0
Нове місце для проведення чемпіонату оберуть згодом
У росії відібрали чемпіонат світу з хокею 2023 року

Джерело - iihf.com.

Росію позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2023, який мав відбутися у Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня 2023 року.

Про це повдіомляє Міжнародна федерація хокею.

Нове місце проведення турніру буде визначено під час щорічного конгресу IIHF, який відбудеться під час ЧС-2022 у фінському Тампере.

Рішення про перенесення події було прийнято насамперед через турботу про безпеку та добробут усіх гравців, офіційних осіб, ЗМІ та вболівальників. Рада висловила занепокоєння, щодо безпеки свободи пересування гравців та посадових осіб до Росії.

Раніше IIHF відібрала у Росії МЧС-2023, який повинен був відбутися в Омську та Новосибірську.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею відсторонила Росію та Білорусь від усіх змагань.

Коментарі ()
Популярне зараз
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 39! Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 39! 7239
36-та річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 36-та річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 9582
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 49555
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 16726
Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами Стало відомо, про що одіозний колаборант домовився з росіянами 34947
7 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 7 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 5892
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 25719
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 14790
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15054 5
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3997
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 37068
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20370