У росії відібрали чемпіонат світу з хокею 2023 року

Нове місце для проведення чемпіонату оберуть згодом

Росію позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2023, який мав відбутися у Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня 2023 року.

Про це повдіомляє Міжнародна федерація хокею.

Нове місце проведення турніру буде визначено під час щорічного конгресу IIHF, який відбудеться під час ЧС-2022 у фінському Тампере.

Рішення про перенесення події було прийнято насамперед через турботу про безпеку та добробут усіх гравців, офіційних осіб, ЗМІ та вболівальників. Рада висловила занепокоєння, щодо безпеки свободи пересування гравців та посадових осіб до Росії.

Раніше IIHF відібрала у Росії МЧС-2023, який повинен був відбутися в Омську та Новосибірську.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею відсторонила Росію та Білорусь від усіх змагань.