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Міжнародна федерація хокею відсторонила Росію та Білорусь від усіх змагань

Сьогодні 08:53 332 0
Міжнародна федерація хокею відсторонила Росію та Білорусь від усіх змагань

Джерело - iihf.com.

Під час позачергового засідання, яке відбулося в понеділок, 28 лютого, Рада ІІХФ оцінила наслідки нинішньої війни. IIHF рішуче засуджує використання військової сили та закликає використовувати дипломатичні засоби для вирішення конфлікту.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Рада ІІХФ прийняла рішення вжити таких заходів: - 

Відсторонення всіх російських та білоруських національних команд і клубів від участі в кожній віковій категорії та у всіх змаганнях або змаганнях ІІХФ до подальшого повідомлення

- Відкликання прав на проведення чемпіонату світу 2023 року серед юніорів з Росія

Ці дві дії були ініційовані Радою, щоб дати можливість ІІХФ забезпечити безпеку чемпіонатів ІІХФ та всіх гравців, офіційних осіб та вболівальників-учасників.

За нинішніх умов це рішення вплине на такі події:

Континентальний кубок ІІХФ 2022 року (4-6 березня 2022 року)

- Клубна збірна Білорусі ХК Гомель не братиме участі в чемпіонаті світу з хокею 2022 року до 18 років (21 квітня-01 травня 2022 року). 

- Чоловічі команди Росії та Білорусі до 18 років не братимуть участі в чемпіонаті світу з хокею 2022 року (13-29 травня 2022 року)

- Чоловічі збірні Росії та Білорусі не братимуть участі в жіночому чемпіонаті світу з хокею 2022 року до 18 років. національна збірна не братиме участі в чемпіонаті світу 2022 року серед юніорів ІІХФ (дати враховуються)

- Чоловіча збірна Росії U20 не братиме участі чемпіонаті світу з хокею серед жінок 2022 року (26 серпня - 4 вересня 2022 року)

Про будь-який потенційний спортивний вплив рішення Ради щодо посіву на турнір та підвищення/вильоту буде оголошено найближчими тижнями. 

Чемпіонат світу 2023 року серед юніорів мав відбутися з 26 грудня 2022 року по 5 січня 2023 року. У найближчі місяці ІІХФ розпочне обговорення щодо пошуку нового організатора заходу. 

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