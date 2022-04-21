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Збірна України знову обіграла Хорватію у спарингу

Сьогодні 09:11 121 0
Національна збірна України здобула другу поспіль перемогу над командою Хорватії.
Збірна України знову обіграла Хорватію у спарингу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України знову обіграла Хорватію в товариському матчі у межах підготовки до чемпіонату світу в дивізіоні 1B.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Товариський матч

20 квітня

Україна - Хорватія 3:1 (0:2, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – Бородай (Андрущенко, Ворона), 01:46. 0:2 – Чіканцев (Гриценко), 05:47. 0:3 – Бородай (Морозов), 30:20. 1:3 – Пузіч (Ведлін, Бренчун), 42:46

Україна: Дьяченко (Кубрицький, 30:20); Толстушко – Мережко, Пангелов-Юлдашев – Матусевич, Литвинов – Андрейків, Сисак – Гребеник; Лялька – Німенко – Коренчук, Савченко – Гриценко – Чіканцев, Андрущенко – Ворона – Бородай, Пересунько – Мазур – Морозов. Тренер – Вадим Шахрайчук; асистент – Костянтин Сімчук

Раніше збірна України поступилась Угорщині у контрольному матчі.

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