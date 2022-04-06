Чикаго не вийшов у плей-оф НХЛ вчетверте за останні 5 сезонів

Це сталося через набрані очки Далласом та Нашвіллом

Джерело - НХЛ.

Чикаго втратив шанси на вихід у плей-оф НХЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Це сталося через набрані очки Далласом та Нашвіллом. У 70 матчах сезону Чикаго набрав 59 очок і посідає передостаннє місце у Центральному дивізіоні.

Востаннє Чикаго грав у плей-оф в сезоні 2019/20, але за останні 5 років це був єдиний вихід до вирішальної стадії НХЛ.

Протягом сезону клуб звільнив Джеремі Коллітона з посади головного тренера, виконувачем обов’язків став Дерек Кінг.

Нагадаємо, Флорида відігралася з 1:5 і вирвала перемогу у Торонто.