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Чикаго не вийшов у плей-оф НХЛ вчетверте за останні 5 сезонів

Сьогодні 15:41 190 0
Це сталося через набрані очки Далласом та Нашвіллом
Чикаго не вийшов у плей-оф НХЛ вчетверте за останні 5 сезонів
#НХЛ, #Чикаго

Джерело - НХЛ.

Чикаго втратив шанси на вихід у плей-оф НХЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Це сталося через набрані очки Далласом та Нашвіллом. У 70 матчах сезону Чикаго набрав 59 очок і посідає передостаннє місце у Центральному дивізіоні.

Востаннє Чикаго грав у плей-оф в сезоні 2019/20, але за останні 5 років це був єдиний вихід до вирішальної стадії НХЛ.

Протягом сезону клуб звільнив Джеремі Коллітона з посади головного тренера, виконувачем обов’язків став Дерек Кінг.

Нагадаємо, Флорида відігралася з 1:5 і вирвала перемогу у Торонто.

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