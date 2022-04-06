Флорида відігралася з 1:5 і вирвала перемогу у Торонто. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
6 квітня
Піттсбург – Колорадо 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)
Філадельфія – Коламбус 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Нью-Джерсі – Рейнджерс 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Монреаль – Оттава 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)
Флорида – Торонто 7:6 (1:1, 3:4, 2:1, 1:0)
Баффало – Кароліна 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Детройт – Бостон 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)
Нашвілл – Міннесота 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
Даллас – Айлендерс 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Сан-Хосе – Едмонтон 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)