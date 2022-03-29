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Форвард Сокола: Був упевнений, що збірна України пропустить чемпіонат світу

Сьогодні 14:11 250 0
Німенко - про відправлення до складу збірної України
Форвард Сокола: Був упевнений, що збірна України пропустить чемпіонат світу
#Дмитро Німенко

Джерело - fhu.com.ua.

Форвард Сокола Дмитро Німенко після початку російського вторгнення записався до тероборони Києва і не думав про повернення на лід.

Про це заявив хокеїст.

"Зізнатися, я взагалі не очікував, що наша національна команда в цей час збиратиметься. Був впевнений, що чемпіонат світу ми пропустимо. Все перегралося якось миттєво. Вадим Шахрайчук зателефонував мені за три чи чотири дні до виїзду в Мішкольц. За словами тренера, на виступі команди на чемпіонаті світу наполягає держава. Оскільки я був у теробороні, до кордону доїхав швидко без пригод. Добралися до Мукачева, а звідти в Угорщину.

Нині зі зброєю в руках Україну боронить не один спортовець. Але не всі це афішують. Я теж не афішував. Прийняв таке рішення в перший день російського вторгнення на нашу землю. Не міг дивитися на це спокійно, сидячи вдома. Потім лише переконався, що вчинив правильно. Дивишся, як обстрілюють житлові будинки, школи, дитсадки, лікарні, як вбивають мирних людей і розумієш, що треба давати відсіч. З боку росії це просто бруд", - зазначив Німенко.

Раніше Україна вирішила, що національній збірній з хокею варто поїхати на чемпіонат світу, що відбудеться наприкінці квітня. Поки що команда виїхала до Угорщини для підготовки.

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