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Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу-2022

Сьогодні 10:39 174 0
Турнір відбудеться з 25 квітня по 1 травня у Польщі
Збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу-2022

Джерело - fhu.com.ua.

На позачерговому засіданні Ради Федерації хокею України, яке відбулося у форматі конференції Zoom, ухвалено рішення щодо участі національної та юнацької збірної України у прийдешніх змаганнях - чемпіонаті світу з хокею.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Незважаючи на криваві військові дії в державі, національна збірна України під керівництвом Вадима Шахрайчука розпочне підготовку до світового форуму у Катовіцах (Польща). З 25 квітня до 1 травня відбудеться чемпіонат світу у Дивізіоні I (група B) відбудеться у Тихі.

Зазначимо, що у зв'язку з усуненням від участі у ТОП-дивізіоні чемпіонату світу національних збірних росії та білорусі, Рада Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) змушена була внести низку змін до складу учасників ЧС-2022, зберігши у вищому дивізіоні 16 учасників, а перший дивізіон (групи A та B) скоротити з 6 до 5 учасників змагань. Зокрема, ІІХФ автоматично підняла у вищий ешелон світового хокею національні збірні Франції та Австрії - команди з найвищим рейтингом серед тих, які спочатку мали виступати в турнірі рангом нижче. Їхнє місце у Дивізіоні I (група A) віддано збірній Литви, яка готувалася до виступу у Дивізіоні IB, але екстрено підвищилася у класі також завдяки своїм рейтинговим позиціям.

Таким чином, на ЧС-2022 у Дивізіоні ІА у Любляні виступатиме: Корея, Словенія, Угорщина, Румунія та Литва. Перші дві команди за підсумками турніру отримають квитки до еліти. У Дивізіоні IB у Тихі квінтет учасників сформували: Польща, Японія, Естонія, Сербія та Україна. В нашій групі тільки переможець підвищиться у класі, а остання команда вилетить у нижчій ешелон чемпіонату світу.

Відзначимо, що українське представництво буде і на юнацькому чемпіонаті планети до 18 років. "Зелене світло" на підготовку та участь у світовому змаганні дано і для юніорської збірної України, якою керує головний тренер Олександр Бобкін. ЧС-2022 у Дивізіоні IB для нашої команди відбудеться в італійському Асьяго з 25 квітня до 1 травня. Серед суперників "синьо-жовтих" - команди Італії, Австрії, Угорщини, Словенії та Польщі.

А ось жіноча національна збірна України у 2022 році пропустить чемпіонат світу у Дивізіоні IIIA, який заплановано на 4-7 квітня у болгарській Софії. Участь команди Євгена Аліпова в цьому турнірі неможлива у зв’язку з тим, що більшість дівчат-кандидатів у збірну знаходяться у різних куточках світу, а терміни змагання не дозволять підготувати команду належним чином.

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