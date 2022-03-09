НХЛ призупиняє угоду з російською хокейною лігою

Про це повідомляє пресслужба НХЛ. Це пов'язано з військовою агресією з боку країни-наркомана щодо України

Джерело - Чемпіон.

Національна хокейна ліга відправила офіційне повідомлення російській КХЛ про зупинення дії меморандуму про взаєморозуміння, розірвавши зв'язок між двома турнірами.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Це пов'язано з військовою агресією з боку країни-наркомана щодо України.

НХЛ також надіслав листи до всіх клубів ліги, в яких вказується, що кожен із них має розірвати будь-які відносини з КХЛ (прямі чи непрямі), офіційними представниками та агентами, які продовжують базуватися на росії або ведуть там бізнес, повідомляє Daily Faceoff.

Це може вплинути на трансфери між двома лігами, але у НХЛ залишається право підписувати гравців із КХЛ, якщо вони перебували у статусі вільного агента.

Раніше НХЛ анулювала контракт на показ матчів.