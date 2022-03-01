НХЛ зупинила дію прав на трансляції у Росії

Джерело - tribuna.com.
НХЛ більше не транслюватимуть на території Росії.
Про це повідомили у пресслужбі Яндекс.
"Вночі ми отримали повідомлення від НХЛ про зупинення дії прав на трансляцію. Ми спілкуватимемося з ними, щоб визначити, як діятимемо далі", – йдеться у повідомленні.
На платформі компанії здійснювався безплатний показ матчів.
НХЛ раніше призупинила роботу своїх російськомовних цифрових медіаресурсів і розірвала всі відносини з бізнес-партнерами в Росії у зв'язку з санкціями ІІХФ стосовно Росії.
У січні 2022 року стало відомо про продовження угоди на показ матчів ще на 2 сезони.