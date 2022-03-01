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НХЛ зупинила дію прав на трансляції у Росії

Сьогодні 17:13 253 0
НХЛ зупинила дію прав на трансляції у Росії
#НХЛ

Джерело - tribuna.com.

НХЛ більше не транслюватимуть на території Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Яндекс.

"Вночі ми отримали повідомлення від НХЛ про зупинення дії прав на трансляцію. Ми спілкуватимемося з ними, щоб визначити, як діятимемо далі", – йдеться у повідомленні.

На платформі компанії здійснювався безплатний показ матчів.

НХЛ раніше призупинила роботу своїх російськомовних цифрових медіаресурсів і розірвала всі відносини з бізнес-партнерами в Росії у зв'язку з санкціями ІІХФ стосовно Росії.

У січні 2022 року стало відомо про продовження угоди на показ матчів ще на 2 сезони.

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