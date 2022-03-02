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У Канаді на стадіоні перед матчем НХЛ заспівали Гімн України

Сьогодні 15:45 153 0
У Канаді підтримують Україну
У Канаді на стадіоні перед матчем НХЛ заспівали Гімн України
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Перед хокейним матчем команд Вінніпег Джетс та “Монреаль Канедієнс у Канаді чоловічий хор виконав Гімн України.

Матч відбувся у місті Вінніпег провінції Манітоба.

Перед початком поєдинку диктор оголосив, що команди висловлюють солідарність з Україною та закликають до миру.

Національний Гімн виконали учасники чоловічого хору Гуслі, заснованого у Вінніпезі в 1969-му році. Хор регулярно виконує канадський та американський гімни перед хокейними матчами, але український заспівав уперше.

Нагадаємо, НХЛ зупинила дію прав на трансляції у Росії.

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