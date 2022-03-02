Вінніпег переграв Монреаль, Детройт дотиснув Кароліну. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
02 березня
Колумбус – Нью-Джерсі 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Філадельфія – Едмонтон 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Тампа-Бей - Оттава 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
Детройт – Кароліна 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, ОТ – 1:0)
Міннесота – Калгарі 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Вінніпег – Монреаль 8:4 (4:3, 1:1, 3:0)
Колорадо – Айлендерс 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
Анахайм - Бостон 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)
Вегас – Сан-Хосе 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Нагадаємо, НХЛ зупинила дію прав на трансляції у Росії.