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Вінніпег переграв Монреаль, Детройт дотиснув Кароліну. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 10:11 218 0
Результати матчів НХЛ
Вінніпег переграв Монреаль, Детройт дотиснув Кароліну. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

02 березня

Колумбус – Нью-Джерсі 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Філадельфія – Едмонтон 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Тампа-Бей - Оттава 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Детройт – Кароліна 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, ОТ – 1:0)

Міннесота – Калгарі 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Вінніпег – Монреаль 8:4 (4:3, 1:1, 3:0)

Колорадо – Айлендерс 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Анахайм - Бостон 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Вегас – Сан-Хосе 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Нагадаємо, НХЛ зупинила дію прав на трансляції у Росії.

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