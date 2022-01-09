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Рулав Одд вимагає у ФХУ спростувати недостовірну інформацію про перейменування клубу

Сьогодні 18:36 196 0
Клуб з офіційними заявами звернувся до генерального менеджера ліги
Рулав Одд вимагає у ФХУ спростувати недостовірну інформацію про перейменування клубу
#Рулав Одд, #УХЛ, #ФХУ

Джерело - Чемпіон.

Харківський клуб Рулав Одд, який знявся з УХЛ, звернувся до генерального менеджера ліги та президента ФХУ Георгія Зубка щодо неправдивої інформації про перейменування клубу.

Про це повідомляє пресслужба Рулав Одд.

Виконавчий директор колективу Олег Калімбет повідомив, що після виключення Донбасу та Краматорська, а також відходу з УХЛ Білого Барса та Маріуполя, рівень та маркетинговий потенціал турніру впав.

Рулав Одд застерігає від неправомірного використання своїх логотипів, а також назви команди та прізвиська "берсерки".

Калімбет заявив, що нікому делегувати своє право на участь у змаганнях клуб не буде. А від ФХУ вимагається спростувати недостовірну інформацію, яка раніше була опублікована на офіційному сайті Федерації хокею України:

Раніше ФХУ повідомила, що Рулав Одд перейменували на Харківських Берсерків.

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