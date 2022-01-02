ФХУ дискваліфікувала гравців Донбасу, Краматорська і Молодої гвардії

ФХУ закрила дисциплінарні провадження

Джерело - ФХУ.

Дисциплінарний комітет Федерації хокею України закрив дисциплінарні провадження щодо клубів Молода гвардія, Донбас і Краматорськ.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Раніше хокеїсти цих клубів залишили розташування збірних України. Під час розслідування ФХУ з'ясували, що це було зроблено під впливом власника Донбасу Бориса Колесникова та тренера Молодої гвардії Володимира Карабаджака.

Пилипа Пангелова-Юлдашева, Віталія Андрейківа, Віктора Захарова, Микити Буценка, Іллі Коренчука, Олександра Пересунька, Павла Тарана, Микити Сидоренка, Олександра Яйлова, Веніаміна Трандафілова, Дениса Мельника, Валерія Раскіна, Іллі Дубського, Олександра Ханенка і Станіслава Садовікова дискваліфіковано до 16 січня 2022 року.

Хокеїсти Молодої гвардії, які залишили молодіжну збірну, отримали умовну дискваліфікацію на 6 місяців, яка діятиме до кінця сезону 2022/23.

Нагадаємо, ФХУ не визнає чемпіонат хокейної Суперліги.