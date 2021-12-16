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ФХУ не визнає чемпіонат хокейної Суперліги

Сьогодні 14:55 171 0
ФХУ виступила із заявою щодо створення Суперліги
ФХУ не визнає чемпіонат хокейної Суперліги
#ФХУ, #ФХУ

Джерело - Чемпіон.

Федерація хокею України відреагувала на старт чемпіонату хокейної Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

"У зв’язку зі стартом любительських змагань з претензійною назвою "суперліга" відбулося засідання Ради Федерації хокею України. Власне, ФХУ не зобов’язана реагувати на проведення усіх аматорських турнірів без винятку, але в цьому випадку йде мова про підміну понять. Так звана "суперліга" позиціонує себе альтернативним національним турніром", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку із чим ФХУ пропонує:

1. Визнати захід, який має назву "суперліга" (згідно з інформацією в ЗМІ) таким, що не визнається Федерацією хокею України, не є офіційним, порушує статут Федерації хокею України, статут Міжнародної федерації хокею, норми трансферного регламенту IIHF та інших нормативних документів, чим загрожує розвиткові виду спорту хокей з шайбою загалом.

Осіб, які прямо та/або опосередковано беруть участь у вищезазначеному заході, включаючи гравців, тренерів, суддів, інших посадових осіб визнати такими, що порушують статутну мету та регламентні документи Федерації хокею України та Міжнародної федерації хокею.

2. Звернутися до Дисциплінарного комітету з вимогою відкрити дисциплінарне провадження щодо встановлення фактів проведення змагання та переліку осіб, що прямо та/або опосередковано беруть участь у зазначеному заході, надати кваліфікацію їх діям або бездіяльності та вирішити питання щодо необхідності застосування дисциплінарних санкцій згідно регламентних документів Федерації до задіяних осіб.

Раніше, Донбас та ще три клуби звернулися до НОК та Міністерства спорту України.

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