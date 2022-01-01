Губернієв - про зняття російських хокеїстів з рейсу: купіть собі літак і куріть там

Російський коментатор Дмитро Губернієв соромно за зняття хокеїстів молодіжної збірної з рейсу в Канаді.

Про це заявив сам коментатор.

"Мені соромно, якщо це правда. Вони поводилися як ідіоти. Це дуже негарно. Купуйте собі літак і куріть там. Наші борці так теж робили. Це насамперед свинське ставлення до своєї країни. Вони нас усіх підставляють. Має бути якийсь рівень культури.

Якщо вони справді так похабно поводилися, то мені соромно за наших хокеїстів. Я не знаю, чи потрібно застосовувати якісь санкції, але висновки із цієї історії точно потрібно зробити. Вони ж підставляють Росію та її вболівальників. Мені реально соромно. Це ганьба", - зазначив Губернієв.