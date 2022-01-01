Російських молодих хокеїстів не пустили на борт літака через пияцтво

Джерело - Чемпіон.
Хокеїстів молодіжних збірних Росії і Чехії висадили з літака, який направлявся у Франкфурт із Калгарі.
Про це повідомляє відома шведська журналістка Марі Леманн у своєму твіттері.
"Російські та чеські хокеїсти були виключені з делегації. Причини - пияцтво, куріння тв відмова вдягти захисні маски. Це злочин у Канаді. Фіни також близькі до виключення", - написала Леманн.
Både det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats från vårt plan. Och kommer inte att få åka med till Frankfurt.— Marie Lehmann (@svtlehmann) January 1, 2022
Fylla, rökning och vägran att bära ansiktsmask är några av anledningarna. Att vägra bäst msk är brottsligt i Kanada.
Det finska laget får åka med.@svtsport pic.twitter.com/zyf9n8Nfjh
Команди поверталися в Європу з Канади з молодіжного чемпіонату світу (U-20), який скасували після старту турніру через тотальний COVID-19 серед гравців.
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