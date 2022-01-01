Російських молодих хокеїстів не пустили на борт літака через пияцтво

Джерело - Чемпіон.

Хокеїстів молодіжних збірних Росії і Чехії висадили з літака, який направлявся у Франкфурт із Калгарі.

Про це повідомляє відома шведська журналістка Марі Леманн у своєму твіттері.

"Російські та чеські хокеїсти були виключені з делегації. Причини - пияцтво, куріння тв відмова вдягти захисні маски. Це злочин у Канаді. Фіни також близькі до виключення", - написала Леманн.

Både det tjeckiska och det ryska JVM-laget har avvisats från vårt plan. Och kommer inte att få åka med till Frankfurt.

Fylla, rökning och vägran att bära ansiktsmask är några av anledningarna. Att vägra bäst msk är brottsligt i Kanada.

Det finska laget får åka med.@svtsport pic.twitter.com/zyf9n8Nfjh — Marie Lehmann (@svtlehmann) January 1, 2022

Команди поверталися в Європу з Канади з молодіжного чемпіонату світу (U-20), який скасували після старту турніру через тотальний COVID-19 серед гравців.

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