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Російських молодих хокеїстів не пустили на борт літака через пияцтво

Сьогодні 14:03 Андрій Твердохліб 305 0
Російських молодих хокеїстів не пустили на борт літака через пияцтво

Джерело - Чемпіон.

Хокеїстів молодіжних збірних Росії і Чехії висадили з літака, який направлявся у Франкфурт із Калгарі.

Про це повідомляє відома шведська журналістка Марі Леманн у своєму твіттері.

"Російські та чеські хокеїсти були виключені з делегації. Причини - пияцтво, куріння тв відмова вдягти захисні маски. Це злочин у Канаді. Фіни також близькі до виключення", - написала Леманн.

Команди поверталися в Європу з Канади з молодіжного чемпіонату світу (U-20), який скасували після старту турніру через тотальний COVID-19 серед гравців.

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