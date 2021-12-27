НХЛ заборонила гравцям ліги їхати на Олімпіаду через те, що не отримає ніякої фінансової вигоди.

Про це заявив форвард Бостона Бред Маршанд.

"Думаю, що хокеїсти тренуються, працюють усе життя, щоб здобути можливість змагатися на такому рівні. Це мало бути рішення гравців, їхати чи ні, незалежно від того, що відбувається у світі", - заявив гравець.

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"У найкращих хокеїстів світу має бути можливість виступати на Олімпійських іграх. Було відчуття, що ліга не хотіла, щоб гравці виїжджали. Зрештою, я знаю, що їм не діло до Олімпіади, вони не зароблять на цьому гроші. Що є то є. Це бізнес, а ми активи. Давайте називати речі своїми іменами, - сказав Маршанд.