Збірна України U-20 пропустила 8 шайб на чемпіонаті світу

Друга поразка збірної України U-20 у груповому етапі чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України з хокею у четвертому турі чемпіонату світу U-20 у Дивізіоні 1B поступилася Словенії.

Матч завершився з рахунком 8:4 на користь словенської молодіжної команди.

Чемпіонат світу з хокею U-20.

Дивізіон 1B

4 тур, 17 грудня

Україна U-20 - Словенія U-20 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)

Шайби: 10:18 Машич (Меле, Повс) - 0:1, 10:47 Панасенко (Царковський) - 1:1, 12:16 Гомбоч (Претнар, Машич) - 1:2, 15:03 Торок - 1:3 , 19:48 Махковец (Гомбоч) – 1:4, 25:45 Махковец (Черне, Машич) – 1:5, 27:15 Симчук (Коржилецький, Чолач) – 2:5, 31:44 Бургар (Черне, Гомбоч) - 2:6, 46:28 Бродник (Гомбоч, Торок) - 2:7, 50:13 Варава (Панасенко, Палійчук) - 3:7, 53:02 Жежел (Повс, Машич) - 3:8, 55:09 Коржилецький (Гончаренко, Симчук) – 4:8

Раніше, збірна України U-20 здолала Францію на чемпіонаті світу.