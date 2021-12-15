Українці здобули перемогу в овертаймі

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України з хокею у третьому турі чемпіонату світу U-20 у Дивізіоні 1B переграла Францію.

Українці після першого періоду вигравали з рахунком 5:1, але далі втратили свою перевагу і програвали 5:6. Та все ж змогли проявити характер і вирвати перемогу.

Раніше, збірна України переграла Естонію та поступилася Японії.

У наступному турі на збірну України чекає Словенія U-20. Матч відбудеться 17 грудня. Початок матчу о 12:30.

Чемпіонат світу з хокею U-20.

Дивізіон 1B

3 тур, 15 грудня

Франція U-20 - Україна U-20 6:7 (1:5, 3:0, 2:1, 0:1)

Шайби: 1:0 - 05:26 Сімонсен, 1:1 - 06:48 Грабовецький, 1:2 - 07:38 Гончаренко, 1:3 - 10:47 Сімчук, 1:4 - 11:49 Царковський, 1:5 - 19:30 Трахт, 2:5 - 23:25 Гуеріф, 3:5 - 30:40 Ерв, 4:5 - 31:31 Дер, 5:5 - 42:07 Леборнь, 6:5 - 46:13 Коломбін, 6:6 - 57:29 Сімчук, 6:7 - 62:44 Гребеник