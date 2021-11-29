Донбас та ще три клуби звернулися до НОК та Міністерства спорту України

Клуби поскаржились на ФХУ

Донбас, Білий Барс, Краматорськ та Маріуполь направили звернення до Національного олімпійського комітету, Міністерства спорту та комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорт.

Про це повідомляється на сайті Донбасу.

Клуби просять державні органи провести перевірку діяльності Федерації хокею України та сприяти у вирішенні кризової ситуації, що виникла в українському хокею.

На тлі конфлікту з ФХУ вищезгадані клуби припинили свою участь у чемпіонаті Української хокейної ліги. Федерація дискваліфікувала Донбас та Краматорськ, а Білий Барс та Маріуполь залишили склад УХЛ на знак солідарності.