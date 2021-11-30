Став відомий п'ятий учасник УХЛ

Рестарт чемпіонату призначено на 2 грудня.

П'ятим учасником оновленого чемпіонату Української хокейної ліги стане броварський БСФК (Броварський спортивно-фаховий коледж).

Про це повідомляє ФХУ.

У чемпіонаті команда займе місце Білого Барса, який поряд із трьома іншими клубами знявся з чемпіонату УХЛ і виступатиме у новоствореній хокейній Суперлізі.

БСФК розпочне виступи у чемпіонаті України з 18 грудня, після повернення до розташування команди хокеїстів юніорської збірної.

Рестарт чемпіонату України призначено на 2 грудня. У списку учасників турніру залишилися Сокіл, Дніпро, Кременчук та Рулав Одд.

Раніше, Донбас та ще три клуби звернулися до НОК та Міністерства спорту України.