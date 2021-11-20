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Хокей 3х3 може увійти до програми Олімпіади

Сьогодні 09:28 200 0
Хокей 3х3 може увійти до програми Олімпіади
#УХЛ

Джерело - uhl.ua.

МОК розглядає пропозицію ІІХФ щодо включення хокею 3х3 до Олімпіади.

Проц е повідомив президент ІІХФ Люк Тардіф.

МОК розглядає пропозицію міжнародної федерації щодо включення хокею 3-на-3 до програми Олімпіад.

Змагання може з'явитися на Олімпійських іграх вже у 2030 році.

Нагадаємо, що раніше такий турнір відбувся  на юнацькій Олімпіаді-2020 у Лозанні. Було ухвалено рішення, що у 2024 році хокей 3 на 3 увійде до офіційної програми.

Нагадаємо, в Україні заснували хокейну Суперлігу.

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