В Україні заснували хокейну Суперлігу

Джерело - Чемпіон.
Українські клуби ухвалили рішення про створення хокейної Суперліги.
Засновниками організації виступили:
– ХК Білий Барс (Біла Церква), срібний призер чемпіонатів України (2008/09, 2013/14)
– МХК Динамо (Харків), бронзовий призер чемпіонату України (2017/18)
– ХК Донбас (Донецьк), єдиний український володар європейського Континентального кубка (2012/13), восьмиразовий чемпіон України
Також серед засновників хокейної Суперліги України – ХК Краматорськ (Краматорськ), ХК Маріуполь (Маріуполь) та МХК Молода Гвардія (Дружківка).
Нагадаємо, ФХУ дискваліфікувала шістьох гравців Донбасу.