Рулав Одд знищив Білий Барс у 17 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У рамках 17-го туру Української хокейної ліги у Харкові Рулав Одд обіграв Білий Барс.
Матч завершився перемогою господарів поля з рахунком 8:0.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
17 тур, 16 листопада
Рулав Одд – Білий Барс 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)
Шайби: 1:0 Сурсов (Басков, Бондаренко), 01:46; 2:0 Олександров (Абаджян, Лапков), 23:50; 3:0 Сурсов (Басков, Бондаренко), 25:10; 4:0 Єфімов (Секірко, Кисельов), 28:02; 5:0 Кисельов (Єфімів), 36:40; 6:0 Кисельов (Єфімов, Секірко), 40:10; 7:0 Басков (Сурсів), 44:39; 8:0 Абаджян, 53:48.