Сокіл втретє у сезоні обіграв Краматорськ

Джерело - Чемпіон.
Краматорськ у регулярному чемпіонаті УХЛ вдома поступився Соколу.
Матч завершився з рахунком 4:2 на користь киян.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
17 тур, 16 листопада
Краматорськ - Сокіл 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)
Шайби: 0:1 Смирнов (Васильєв, більш.), 04:34; 0:2 Давидов Дан. (Панченко), 05:00; 1:2 Ваулін (Гриценко, Жвачкін), 08:56; 2:2 Сергієвський (Столяренко, Градович), 2:3 Рубан (Кузьменко, Міхнов), 36:08; 2:4 Міхнов (Мажуга, Рубан), 45:00
Раніше, Сокіл поступився Донбасу у центральному матчі УХЛ.