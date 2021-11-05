Сокіл поступився Донбасу у центральному матчі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Донбас у центральному матчі тижні в УХЛ обіграв Сокіл.
Матч завершився з рахунком 6:4 на користь донецького клубу.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
15 тур, 5 листопада
Донбас - Сокіл 6:4 (1:0, 4:1, 1:3)
Шайби: 1:0 Сигаров (Бірюков), 07:33: 1:1 Смирнов (Мажуга, Міхнов), 20:49; 2:1 Сигаров (Бірюков, Шишлянніков), 24:31; 3:1 Лялька (Ігнатенко, Туркін), 28:23; 4:1 Пересунько (Спруктс, Пангелов-Юлдашев), 29:11; 5:1 Фірсов (Жульдиков), 32:55; 5:2 Рубан (Андрющенко, Міхнов), 38:12; 5:3 Рибалко (Павленко), 45:37; 5:4 Німенко (Павленко, Герцик), 50:30; 6:4 Медведєв (Лялька, Туркін), 52:49
Нагадаємо, Сокіл розібрався з Кременчуком.