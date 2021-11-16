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ФХУ дискваліфікувала шістьох гравців Донбасу

Сьогодні 18:30 325 0
Хокеїсти, які покинули лави збірної України, відсторонені від участі в усіх змаганнях
ФХУ дискваліфікувала шістьох гравців Донбасу
#ФХУ

Джерело - fhu.com.ua.

Федерація хокею України оголосила про дискваліфікацію 6 хокеїстів Донбасу та 1 гравця Краматорська, які нещодавно залишили розташування збірної України.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

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Через конфлікт з ФХУ власник Донбасу Борис Колесніков відкликав хокеїстів з національної команди перед стартом контрольних матчів.

"Хокеїсти Донбасу Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків, Віктор Захаров, Олександр Пересунько, Микита Буценко та Ілля Коренчук, а також представник Краматорська Павло Таран не мають права виходити на лід у будь-яких офіційних змаганнях до тих пір, поки розглядатиметься відкриті ФХУ провадження щодо зриву підготовки національних збірних до чемпіонатів світу-2022 у дивізіоні 1В", - йдеться в повідомленні.

Раніше, Донбас відкликав своїх гравців зі збірної України.

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