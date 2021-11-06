Кременчук перестріляв Рулав Одд у 16 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 16-го туру Української хокейної ліги Кременчук вдома обіграв Рулав Одд.
Матч завершився з рахунком 4:3 на користь господарів майданчика.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
16 тур, 6 листопада
Кременчук - Рулав Одд 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)
Шайби: 1:0 Коробов (Хрішпенц, Скуматов, більш.), 08:59; 2:0 Серанов (Нікулін, Савченко), 13:42; 2:1 Басков (Сурсов), 23:39; 3:1 Серанов (Нікулін, Савченко), 41:07; 4:1 Дубінін, 43:49; 4:2 Сурсов (Басков), 46:16; 4:3 Секірко (Кіча), 58:25
Раніше, Сокіл поступився Донбасу у центральному матчі УХЛ.