Маріуполь розгромив Білий Барс у 15 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У 15 турі УХЛ Маріуполь вдома обіграв Білий Барс.
Матч завершився з рахунком 8:3 на користь господарів майданчика.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
15 тур, 5 листопада
Маріуполь - Білий Барс 8:3 (3:2, 1:1, 4:0)
Шайби: 1:0 Твердохлєбов (Щербатов, Мазур), 03:36; 2:0 Чердак (Олексєєв, Тютченко), 11:08; 2:1 Дахновський (Бородай), 11:41; 2:2 Стецюра (Попережай), 11:54; 3:2 Мілехін (Твердохлібів), 17:27; 4:2 Алексєєв (Щербатов, більш.), 27:45; 4:3 Бородай (Куцевич, Качан), 39:11; 5:3 Алексєв (Мільохін), 40:42; 6:3 Ружніков (Бабинець, Янішевський), 45:51; 7:3 Янішевський (Олексіїв), 48:57; 8:3 Кудряшов (Лисенко, Мазур), 59:04;
Раніше, Сокіл поступився Донбасу у центральному матчі УХЛ.